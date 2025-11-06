Российская армия разгромила элитные украинские войска во время церемонии награждения. ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепропетровску. Власти Незалежной начали расследование инцидента, рассматривая возможность халатности, пишет The Telegraph.

Точное число погибших неизвестно, однако Оперативно-тактическая группа Украины «Восток», ответственная за восточный сектор страны, подтвердила факт попадания российских ракет. По словам украинского журналиста Дмитрия Святненко, «лучшие лётчики и пехотинцы бригады» были собраны на плацу для награждения.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало проверку соблюдения протоколов безопасности во время воздушной тревоги и обеспечения укрытиями военнослужащих на базе.