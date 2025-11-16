Россия и США
Регион
16 ноября, 07:22

В США заявили, что европейские армии не смогут противостоять мощи ВС России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Армии европейских стран неспособны составить достойную конкуренцию российским Вооружённым силам, в том числле и британская армия. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis.

«Если взять российскую армию и поставить её против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы России», — констатировал эксперт.

Политолог подчеркнул, что первоначальная цель Запада — добиться стратегического поражения России — не была достигнута.

Военэксперт назвал условие, при котором Россия будет вынуждена начать войну с Европой

Напомним, ранее начальник генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Позже президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Европа активно готовится к войне против России. Однако в Госдуме заявили, что Россия готова ударить по Западу в случае реальной угрозы.

