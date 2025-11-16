Армии европейских стран неспособны составить достойную конкуренцию российским Вооружённым силам, в том числле и британская армия. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis.

«Если взять российскую армию и поставить её против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы России», — констатировал эксперт.

Политолог подчеркнул, что первоначальная цель Запада — добиться стратегического поражения России — не была достигнута.