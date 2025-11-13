Военэксперт назвал условие, при котором Россия будет вынуждена начать войну с Европой
Обложка © Life.ru
Полная блокада Калининградской области со стороны европейских стран станет для России прямым основанием для начала боевых действий, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, обратив внимание, что подобные планы неоднократно озвучивались представителями Прибалтики и Польши.
«Страны Евросоюза не скрывают подготовки к вооружённому конфликту с Россией. Они увеличивают расходы на военные нужды и морально готовят население, насаждая среди людей русофобию», — подчеркнул он в беседе с «Ридусом».
Калининградская область является международно признанной территорией РФ, и её изоляция будет расценена как акт агрессии, допускающий применение любых видов оружия, добавил эксперт. Однако, по его мнению, Европа вряд ли решится на такой шаг, учитывая катастрофические последствия полномасштабного конфликта.
«Ведь это уже большая война со всеми вытекающими трагическими последствиями. Впрочем, чужая голова — потёмки. Поэтому Россия должна быть готова к любому сценарию», — заключил специалист.
Напомним, ранее начальник генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Позже президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Европа активно готовится к войне против России. Однако в Госдуме заявили, что Россия готова ударить по Западу в случае реальной угрозы.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.