Полная блокада Калининградской области со стороны европейских стран станет для России прямым основанием для начала боевых действий, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, обратив внимание, что подобные планы неоднократно озвучивались представителями Прибалтики и Польши.

«Страны Евросоюза не скрывают подготовки к вооружённому конфликту с Россией. Они увеличивают расходы на военные нужды и морально готовят население, насаждая среди людей русофобию», — подчеркнул он в беседе с «Ридусом».

Калининградская область является международно признанной территорией РФ, и её изоляция будет расценена как акт агрессии, допускающий применение любых видов оружия, добавил эксперт. Однако, по его мнению, Европа вряд ли решится на такой шаг, учитывая катастрофические последствия полномасштабного конфликта.

«Ведь это уже большая война со всеми вытекающими трагическими последствиями. Впрочем, чужая голова — потёмки. Поэтому Россия должна быть готова к любому сценарию», — заключил специалист.