«Лучшая защита — это нападение»: Россия готова ударить по Западу в случае реальной угрозы

В случае возникновения реальной военной угрозы со стороны западных стран Россия оставляет за собой право на нанесение превентивного удара. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, отметив необходимость предотвращения потенциальной агрессии со стороны европейских стран для минимизации возможных потерь.

«Лучшая защита — это нападение. Если мы увидим и западные страны нас убедят, что действительно нанесут удар, тогда пусть держат свои линзы. Мы не будем ждать удара по нам, чтобы мы понесли потери. Зачем нам это нужно? Мы лучше сами распишем под хохлому», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее начальник генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа активно готовится к войне против России.