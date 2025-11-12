Наиболее агрессивную позицию в отношении России занимают Великобритания, страны Прибалтики и частично Польша, хотя народы европейских государств не поддерживают идею военного противостояния, заявил политолог Дмитрий Аграновский, подчеркнув, что современные европейские политики воспринимают войну как «компьютерную игру» без понимания реальных последствий.

Эксперт отметил, что смена поколений в европейском истеблишменте привела к власти людей, не имеющих личного опыта военных конфликтов, что способствует росту безответственных инициатив. Тем не менее он призвал Россию сохранять боеготовность, поскольку риторика отдельных стран, несмотря на вероятный блеф, требует адекватного реагирования.

«Они постоянно выступают в роли, как говорили в советское время, поджигателей войны. Насколько это блеф и желание воевать пока сказать трудно», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».