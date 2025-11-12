Политолог назвал страны Европы, которые первыми могут отважиться на войну с Россией
Обложка © freepik
Наиболее агрессивную позицию в отношении России занимают Великобритания, страны Прибалтики и частично Польша, хотя народы европейских государств не поддерживают идею военного противостояния, заявил политолог Дмитрий Аграновский, подчеркнув, что современные европейские политики воспринимают войну как «компьютерную игру» без понимания реальных последствий.
Эксперт отметил, что смена поколений в европейском истеблишменте привела к власти людей, не имеющих личного опыта военных конфликтов, что способствует росту безответственных инициатив. Тем не менее он призвал Россию сохранять боеготовность, поскольку риторика отдельных стран, несмотря на вероятный блеф, требует адекватного реагирования.
«Они постоянно выступают в роли, как говорили в советское время, поджигателей войны. Насколько это блеф и желание воевать пока сказать трудно», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Напомним, ранее начальник генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа активно готовится к войне против России.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.