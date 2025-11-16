Россия и США
16 ноября, 19:02

Украина охвачена чередой «нелепых смертей» военнослужащих ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Волна «нелепых смертей» военнослужащих ВСУ прокатилась по подконтрольным киевскому режиму территориям. Украинские военные становятся жертвами различных инцидентов, включая нападения, несчастные случаи и внезапные заболевания. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

Собеседник агентства привёл пример из Краматорска в ДНР, где военнослужащий ВСУ погиб в результате взрыва пауэрбанка, который находился на зарядке. Источник выразил сомнения в данной версии произошедшего, отметив, что остаётся много вопросов к тому, как именно был установлен источник взрыва в автомобиле.

Ещё один инцидент произошёл в районе Волчанска Харьковской области, где украинский офицер скончался якобы от «кровоизлияния в мозг».

Бойцы ВСУ пытались убить дроном сдавшегося в плен сослуживца
Бойцы ВСУ пытались убить дроном сдавшегося в плен сослуживца

Ранее Life.ru писал, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали отступление с занимаемых позиций на Харьковском направлении. Согласно данным российских силовых структур, украинские военные массово переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь скрыться под видом мирных жителей.

Виталий Приходько
