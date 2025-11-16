Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали отступление с занимаемых позиций на Харьковском направлении. Об этом сообщают в российских силовых структурах, уточнив, что украинские военные массово переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь скрыться под видом мирных жителей.

«Некоторые военнослужащие переодеваются в гражданскую форму одежды и под видом мирных жителей пытаются уйти», — сообщил собеседник РИА «Новости».

По его словам, один из таких военных уже был взят в плен при попытке скрыться с линии фронта. Отступление происходит на фоне усиления наступательных действий российских подразделений в этом районе.

Ранее мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки беспилотников «Герань-2». Десятки «Гераней» нанесли серьёзный удар по Лозовскому району Харьковской области. После атаки по газовой инфраструктуре видно сильное зарево от пожара и взрывов. Также в Одесской области наблюдаются перебои с электроэнергией после удара по городу Белгород-Днестровский.