Мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки беспилотников «Герань-2». В Харьковской и Одесской области видно сильное зарево после атаки по газовым и энергетическим объектам, сообщают местные СМИ.

Мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки БПЛА «Герань-2». Видео © Telegram / Харьков life | Харків / Анатолий Шарий

Десятки «Гераней» нанесли серьёзный удар по Лозовскому району Харьковской области. После атаки по газовой инфраструктуре видно сильное зарево от пожара и взрывов. Также в Одесской области наблюдаются перебои с электроэнергией после удара по городу Белгород-Днестровский.

Ранее операторы дронов испытательного центра «Рубикон» группировки войск «Центр» уничтожили около 50 единиц вражеской бронетехники в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Поражение техники осуществлялось на участке снабжения в так называемом треугольнике между населёнными пунктами Красноармейск, Димитров (украинское название — Мирноград) и Родинское. Большая часть ликвидированных образцов была иностранного производства, включая машины из США, Канады, Турции и ряда европейских государств. Среди идентифицированных обломков находились американские броневики MaxxPro, Stryker и HMMWV, а также бронетранспортёры М113.