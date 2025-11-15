Расчёты ударных дронов уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ под Красноармейском

Операторы дронов испытательного центра «Рубикон» группировки войск «Центр» уничтожили около 50 единиц вражеской бронетехники в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Соответствующее заявление распространило Минобороны РФ.

Дроноводы Центра «Рубикон» уничтожили около 50 единиц техники ВСУ под Красноармейском. Видео © Telegram / Минобороны России

Ведомство уточнило, что поражение техники осуществлялось на участке снабжения в так называемом треугольнике между населёнными пунктами Красноармейск, Димитров (украинское название — Мирноград) и Родинское. Большая часть ликвидированных образцов была иностранного производства, включая машины из США, Канады, Турции и ряда европейских государств. Среди идентифицированных обломков находились американские броневики MaxxPro, Stryker и HMMWV, а также бронетранспортёры М113.

«Дроноводы Центра «Рубикон» и подразделений беспилотных систем группировки войск «Центр» держат под огневым контролем участок одной из магистралей снабжения группировки ВСУ в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское», — говорится в сообщении.

Расчёты беспилотников центра «Рубикон» продолжают осуществлять огневой контроль над указанной логистической артерией. Подчёркивается, что применение FPV-дронов показало высокую эффективность против бронированных целей. На опубликованных кадрах видны последствия ударов по различным единицам техники, включая турецкие бронетранспортёры Kirpi, канадские бронемашины Senator и польские БТР Oncilla.

Ранее стало известно, что российский дрон типа FPV под названием «Бумеранг» установил рекорд дальности, поразив цель на расстоянии 57 километров. Столь впечатляющий показатель стал возможен благодаря глубокой модернизации аппарата. Инженеры реализовали инновационное техническое решение, которое включало установку дополнительных аккумуляторных батарей.