Российский «Бумеранг» разгромил объект ВСУ с рекордного расстояния

Российский военно-промышленный комплекс зафиксировал значительный прорыв в сфере беспилотных технологий. Источник в этой сфере сообщил ТАСС, что дрон типа FPV под наименованием «Бумеранг» продемонстрировал беспрецедентную дальность применения, успешно поразив цель Вооруженных Сил Украины на расстоянии 57 километров.

Собеседник агентства пояснил, что такой впечатляющий результат был достигнут благодаря внедрению инновационной модификации аппарата. Он уточнил, что инженеры применили «новое решение», которое заключается в интеграции на беспилотник дополнительных аккумуляторных батарей, а также в усилении системы связи.

По словам источника, эта усовершенствованная версия «Бумерангов», оснащенная увеличенным запасом энергии, только начинает поступать в зону боевых действий и уже принята на вооружение расчетами БПЛА.

Напомним, что семейство дронов «Бумеранг» включает несколько конфигураций, среди которых упоминались модели «Бумеранг 10» с тепловизионным оборудованием, вариант с автоматом удержания цели (АУЦ) и тепловизором, а также модификация с оптоволоконной линией связи.

Напомним, российские войска массово применяют FPV-дроны «Бумеранг» в районах Купянска и Красноармейска, где блокированы украинские формирования. Технология удержания цели на основе ИИ делает дроны устойчивыми к радиоэлектронной борьбе и позволяет им поражать цели без участия оператора. В линейку входят версии «Бумеранг 10» с тепловизорами, системой автосопровождения и оптоволоконной связью.