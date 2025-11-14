Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 10:32

Армия России применяет тысячи БПЛА «Бумеранг» в районе Купянска и Красноармейска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российские войска массово применяют FPV-дроны «Бумеранг» в районах Купянска и Красноармейска, где блокированы украинские формирования. Об этом ТАСС сообщили в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Линейка дронов «Бумеранг» широко применятся российскими войсками в районах Купянска и Красноармейска. Количество поставляемых аппаратов не раскрывается, но их число исчисляется тысячами. Аппараты, разработанные в Москве, позволяют расширять так называемую серую зону — для глаз разведчиков не остаётся незамеченных объектов»,сказал собеседник агентства.

Технология удержания цели на основе ИИ делает дроны устойчивыми к радиоэлектронной борьбе и позволяет им поражать цели без участия оператора. В линейку входят версии «Бумеранг 10» с тепловизорами, системой автосопровождения и оптоволоконной связью.

Россия нанесла массированный удар «Кинжалами» и дронами по объектам ВСУ: что стало целью возмездия
Россия нанесла массированный удар «Кинжалами» и дронами по объектам ВСУ: что стало целью возмездия

А ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по базе спецназа ВСУ в Борисполе, где проходили подготовку добровольцы из европейских стран. Также удары были нанесены и по другим военным целям на территории Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar