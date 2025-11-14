Армия России применяет тысячи БПЛА «Бумеранг» в районе Купянска и Красноармейска

Российские войска массово применяют FPV-дроны «Бумеранг» в районах Купянска и Красноармейска, где блокированы украинские формирования. Об этом ТАСС сообщили в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Линейка дронов «Бумеранг» широко применятся российскими войсками в районах Купянска и Красноармейска. Количество поставляемых аппаратов не раскрывается, но их число исчисляется тысячами. Аппараты, разработанные в Москве, позволяют расширять так называемую серую зону — для глаз разведчиков не остаётся незамеченных объектов», — сказал собеседник агентства.

Технология удержания цели на основе ИИ делает дроны устойчивыми к радиоэлектронной борьбе и позволяет им поражать цели без участия оператора. В линейку входят версии «Бумеранг 10» с тепловизорами, системой автосопровождения и оптоволоконной связью.

А ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по базе спецназа ВСУ в Борисполе, где проходили подготовку добровольцы из европейских стран. Также удары были нанесены и по другим военным целям на территории Украины.