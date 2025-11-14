Россия и США
14 ноября, 09:17

Армия России разнесла элитную базу спецназа ВСУ под Борисполем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Российские войска нанесли удар по базе спецназа ВСУ в Борисполе, где проходили подготовку добровольцы из европейских стран. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он также сообщил о поражении тренировочного лагеря в Белой Церкви, а кроме того — нескольких крупных военных объектов на территории Украины. По его данным, удары пришлись по системам ПВО, командным пунктам и объектам в Киеве и области, складам ракет и боекомплектов в Днепропетровской области, а также приграничным позициям, мобильным РЛС и артиллерии в районах Сум и Конотопа.

Также были затронуты авиабаза Чугуев в Харьковской области, аэродромы и узлы связи в Кировоградской области, позиции артиллерии и РСЗО на правобережье Херсонской области, складские объекты в Херсоне и резервы на подконтрольной Киеву части ДНР. В Николаевской области, по словам Лебедева, поражены районы работы артиллерии, логистические цепочки, объекты ПВО и казарма ВСУ.

ВС РФ разрезали окружённые группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Ранее стало известно, что ВС РФ поразили ракетами и дронами все ТЭЦ Киева. Военблогер Юрий Подоляка отметил неподготовленность ВСУ к массированной атаке. Он также рассказал о желании украинских боевиков списать падение обломков на дома мирных жителей на российских военных.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

