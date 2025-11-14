Россия и США
14 ноября, 08:36

ВС РФ разрезали окружённые группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Российские войска нарушили логистические и коммуникационные связи между украинскими группировками в Красноармейске и Димитрове, фактически отрезав их друг от друга. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооружённые формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, как под Красноармейском (укр. Покровск) в плен к российским бойцам сдались элитные морские пехотинцы ВСУ. По словам военнослужащих, им в течение нескольких дней пришлось питаться крысами, чтобы выжить.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

