Военблогер Подоляка: ВС РФ поразили ракетами и дронами все ТЭЦ Киева

Российские военные поразили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в столице Украины, параллельно внедрив новую схему атак с беспилотниками, которые теперь движутся на предельно низких высотах. Об этом сообщил в своём телеграм-канале военблогер Юрий Подоляка.

Как отметил эксперт, применение дронов на сверхмалой высоте стало новым тактическим приёмом, создавшим серьёзные трудности для систем противовоздушной обороны украинской стороны.

«Как обычно криворукие украинские ПВОшники сбили часть БПЛА внутри города, которые упали на жилые дома. И украинские инфопомойки, как обычно, они и делают в таких случаях, рассказывают населению сказки, что виноваты в этом "плохие русские"», — отметил Подоляка.

По мнению военблогера, поражённых энергобъектов в итоге может оказаться больше, чем объявлено на данный момент. Он заявил, что на территорию Киева прилетело более 100 БПЛА и не менее 20 «Кинжалов», «Искандеров» и КР.

Ране Life.ru сообщал, что в Киеве прогремела серия взрывов от ракетных ударов по военным целям. Зафиксированы прилёты в ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкую ТЭЦ и Белоцерковскую ТЭС. На данный момент в этих местах бушуют крупные пожары. Население испытывает сложности с использованием электроэнергии, которая работает с перебоями.