На Украине повреждена первая в стране ТЭЦ, работающая на биомассе

Первая в Украине крупная теплоэлектростанция, использующая биомассу в качестве топлива, получила повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом в соцсетях сообщил Андрей Гриненко, один из основателей компании Clear Energy, управляющей объектом.





По словам Гриненко, в 2016 году была введена в эксплуатацию ТЭС, которая открыла эру крупных биоэнергетических объектов. Точное местоположение и мощность этой станции он не раскрыл. Фотографии, сопровождающие публикацию, демонстрируют, что объект понёс серьёзные разрушения.

Повреждения на ТЭЦ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Гриненко

Группа компаний Clear Energy специализируется на возведении и управлении биоэлектростанциями, а также ветряными и солнечными установками.

Ранее сообщалось, что все её тепловые электростанции на территории Украины в настоящий момент не работают. Генерация полностью остановлена, а ранее восстановленные мощности потеряны. Причиной остановки названы ночные атаки на энергетическую инфраструктуру страны.