Россия нанесла массированный удар «Кинжалами» и дронами по объектам ВСУ: что стало целью возмездия

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 ноября.

В ведомстве заявили, что удар был нанесён высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотниками. В Минобороны подчеркнули, что это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

По данным военного ведомства, в течение недели также были нанесены массированный и пять групповых ударов. В результате были поражены предприятия ВПК, объекты газоэнергетического комплекса, транспортная инфраструктура ВСУ, военные аэродромы и места хранения дронов.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» способен развивать скорость, превышающую число Маха 10, и поражать цели на расстоянии до 2000 км, что делает его крайне сложной мишенью для систем ПВО.