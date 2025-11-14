Россия и США
14 ноября, 09:42

Россия нанесла массированный удар «Кинжалами» и дронами по объектам ВСУ: что стало целью возмездия

Минобороны России сообщило об ударах возмездия «Кинжалами» по целям на Украине

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 ноября.

В ведомстве заявили, что удар был нанесён высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотниками. В Минобороны подчеркнули, что это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

По данным военного ведомства, в течение недели также были нанесены массированный и пять групповых ударов. В результате были поражены предприятия ВПК, объекты газоэнергетического комплекса, транспортная инфраструктура ВСУ, военные аэродромы и места хранения дронов.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» способен развивать скорость, превышающую число Маха 10, и поражать цели на расстоянии до 2000 км, что делает его крайне сложной мишенью для систем ПВО.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Никита Никонов
