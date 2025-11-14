Россия и США
14 ноября, 09:36

Армия РФ освободила Орестополь в Днепропетровской области и зачистила Рог в ДНР

Российские военные в зоне СВО освободили населённый пункт Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили Рог у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Завершена зачистка от украинских боевиков населённого пункта Рог Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что благодаря продвижению подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны противника удалось освободить село Орестополь.

Данный населённый пункт находится близ села Великомихайловка и посёлка Покровское. Образован в 1919 году. По данным на 2001 год, там проживало более 3500 человек.

Ранее военный эксперт раскрыл, когда Армия России освободит Херсон и Запорожье. Специалист пояснил, что украинские войска сосредоточат основные силы на удержании городов Донбасса, где могут понести значительные потери. Это создаст предпосылки для последующего наступления Вооружённых сил России на Херсонском и Запорожском направлениях.

