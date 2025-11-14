Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 08:08

«Бежали, даже не доев обед»: ВСУ в спешке оставили Starlink и «Бабу-ягу» под Запорожьем

Штурмовик Старый: ВСУ бежали из Новоуспеновского, бросив Starlink и технику

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские военные сообщили, что при входе подразделений ВС России в село Новоуспеновское Запорожской области украинские операторы БПЛА поспешно покинули позиции, оставив технику и оборудование. Об этом рассказал штурмовик 114-го мотострелкового полка с позывным Старый, передаёт ТАСС.

По его словам, в момент захода российских сил украинские бойцы находились за обедом и не ожидали атаки. «Генератор работал, еда стояла. Они ели, обедали. А как зашли — быстро побежали, всё побросали», — сказал военнослужащий.

Медведев заявил об угрозе обрушения линии фронта ВСУ
Медведев заявил об угрозе обрушения линии фронта ВСУ

На месте были найдены упакованные запчасти к тяжёлому гексакоптеру «Баба-яга», а также оставленный терминал Starlink, который украинские операторы обычно используют для управления беспилотниками и связи.

Зеленский во время поездки в Херсон испугался встречи с местными жителями
Зеленский во время поездки в Херсон испугался встречи с местными жителями

Новоуспеновское находится на одном из направлений продвижения российских войск в Запорожской области, где в последние недели продолжаются локальные наступательные действия. Российские подразделения сообщают о продвижении вглубь украинских укрепрайонов и занятии нескольких опорных пунктов. На этом участке ВСУ активно используют беспилотники и систему связи Starlink, однако российские военные регулярно фиксируют оставленное оборудование при поспешном отходе украинских подразделений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Новости СВО. Разгром ВСУ в Волчанске и падение Даниловки, Сырский не может прорвать котел, Киев винит Москву в своей коррупции, 14 ноября
Новости СВО. Разгром ВСУ в Волчанске и падение Даниловки, Сырский не может прорвать котел, Киев винит Москву в своей коррупции, 14 ноября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar