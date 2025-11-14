Российские военные сообщили, что при входе подразделений ВС России в село Новоуспеновское Запорожской области украинские операторы БПЛА поспешно покинули позиции, оставив технику и оборудование. Об этом рассказал штурмовик 114-го мотострелкового полка с позывным Старый, передаёт ТАСС.

По его словам, в момент захода российских сил украинские бойцы находились за обедом и не ожидали атаки. «Генератор работал, еда стояла. Они ели, обедали. А как зашли — быстро побежали, всё побросали», — сказал военнослужащий.

На месте были найдены упакованные запчасти к тяжёлому гексакоптеру «Баба-яга», а также оставленный терминал Starlink, который украинские операторы обычно используют для управления беспилотниками и связи.

Новоуспеновское находится на одном из направлений продвижения российских войск в Запорожской области, где в последние недели продолжаются локальные наступательные действия. Российские подразделения сообщают о продвижении вглубь украинских укрепрайонов и занятии нескольких опорных пунктов. На этом участке ВСУ активно используют беспилотники и систему связи Starlink, однако российские военные регулярно фиксируют оставленное оборудование при поспешном отходе украинских подразделений.