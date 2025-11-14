Перспектива встречи с местным населением серьёзно напугала Владимира Зеленского во время визита в подконтрольный ВСУ город Херсон. Об этом заявил начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.

«В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом», — сказал Брыков в беседе с РИА «Новости».

По словам Брыкова, режим Зеленского «абсолютно антинародный, преступный и враждебный» как по отношению к населению правобережной части Херсонской области, так и ко всему украинскому народу. Он подчеркнул, что Херсон является абсолютно чужим для «нацистской Украины», и местное население наглядно демонстрирует это.

Напомним, ранее Владимир Зеленский опубликовал фото из Херсона вскоре после визита в город. Тогда многие пользователи в соцсетях и военные обозреватели предположили, что таким образом украинский лидер готовит общественное мнение к возможной сдаче города. Похожая ситуация наблюдалась и ранее — снимки Зеленского с передовой не раз совпадали по времени с последующими отступлениями украинских войск.