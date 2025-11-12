Россия и США
12 ноября, 11:32

«Вестник Апокалипсиса»: Зеленского попросили сделать селфи на фоне Киева и Одессы

Военкор Руденко увидел связь между селфи Зеленского и успехами ВС России

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко заявил, что между публикациями фотографий украинского президента Владимира Зеленского и успехами российских войск на фронте есть своя закономерность.

«Зеленский словно вестник перед переходом крупных городов под наш контроль», — написал Руденко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ВС России нередко берут под контроль населённые пункты вскоре после того, как украинский лидер публикует селфи на их фоне. В шутку журналист предложил Зеленскому «сделать снимки с Киевом и Одессой».

Ранее Владимир Зеленский опубликовал фото из Херсона вскоре после визита в город. Тогда многие пользователи в соцсетях и военные обозреватели предположили, что таким образом украинский лидер готовит общественное мнение к возможной сдаче города. Похожая ситуация наблюдалась и ранее — снимки Зеленского с передовой не раз совпадали по времени с последующими отступлениями украинских войск.

