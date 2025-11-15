Штурмовые подразделения войсковой группировки «Центр» развернули операцию по зачистке в населённом пункте Ровное на территории Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующую информацию сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) штурмовые отряды 2-й армии продолжают ликвидацию блокированных формирований противника. Активные боестолкновения отмечаются в западном секторе города и промзоне. Одновременно идут бои в северо-западных и восточных кварталах Центрального района.

Представители военного ведомства также сообщили об отражении семи атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ. Атаки предпринимались с направлений из района населённого пункта Гришино в ДНР. По данным источника, целью данных манёвров была попытка деблокирования окружённой группировки украинских сил.

Ранее сообщалось, что российские войска нарушили логистические и коммуникационные связи между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове (украинское название — Мирноград), фактически отрезав их друг от друга. Для противника сообщений между этими городами больше не существует.