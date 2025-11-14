Российские военные продолжают успешное наступление в Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР, где было зачищено уже 49 зданий. О текущих результатах операции подразделения группировки войск «Центр» сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут активные боевые действия в нескольких направлениях. Наступательные операции развиваются одновременно в Восточном и Западном микрорайонах города. Кроме того, боестолкновения продолжаются в южной части населённого пункта.

«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточном, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе операции по освобождению Орестополя в Днепропетровской области подразделения группировки войск «Восток» зачистили свыше 250 зданий. Крупный район обороны площадью более 12 квадратных километров был взят под контроль. При этом произошло столкновение подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады с военнослужащими 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате противник понёс значительные потери, лишившись более роты личного состава и свыше десяти единиц бронетехники.