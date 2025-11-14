Ранее сообщалось, что группа морпехов ВСУ дезертировала и сдалась в плен в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. По словам украинских военных, решение о капитуляции было принято заблаговременно, но его реализация была отложена до наступления наиболее благоприятных и безопасных условий.