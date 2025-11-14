Россия и США
14 ноября, 09:38

Российские войска зачистили более 250 домов при освобождении Орестополя

Обложка © ТАСС / Александр Река

В ходе операции по освобождению Орестополя в Днепропетровской области подразделения группировки войск «Восток» зачистили свыше 250 зданий. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Взят под контроль крупный район обороны площадью более 12 квадратных километров, зачищено свыше 250 строений», — сказал собеседник.

Он также сообщил, что в ходе столкновения подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады из состава 29-й армии Восточной группировки войск встретились с военнослужащими 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По его словам, противник понёс значительные потери, лишившись более роты личного состава и свыше десяти единиц бронетехники.
Армия России разнесла элитную базу спецназа ВСУ под Борисполем
Ранее сообщалось, что группа морпехов ВСУ дезертировала и сдалась в плен в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. По словам украинских военных, решение о капитуляции было принято заблаговременно, но его реализация была отложена до наступления наиболее благоприятных и безопасных условий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
