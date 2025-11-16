Украинский военнослужащий Антон Чернявский поделился шокирующими подробностями о своих сослуживцах. В беседе с РИА «Новости» пленный боец рассказал, что они предприняли попытку его ликвидации с помощью беспилотника сразу после того, как он сложил оружие перед российскими военными.

Он вспоминал, что именно в момент, когда они пытались эвакуироваться на «Ниве», дрон нанес удар. Чернявский настаивал, что украинский дрон не мог промахнуться мимо транспорта с пленными. Военнопленный высказал предположение, что командование ВСУ намеренно устраняет сдавшихся бойцов, опасаясь, что те раскроют какую-либо компрометирующую информацию. Сам он получил множественные осколочные ранения в правое плечо, бедро и лопатку.

Напомним, что командование ВСУ издало инструкции, предписывающие военнослужащим уничтожать сослуживцев, пытающихся сдаться в плен или покинуть позиции. Для этого применяются беспилотные летательные аппараты. Утверждается, что в методичках для бойцов прямой текст гласит: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами».