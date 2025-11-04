Украинские военнослужащие вынуждены ликвидировать сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, следуя официальным указаниям командования. Соответствующие инструкции содержатся в специальных методичках, которыми должны руководствоваться бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

Как рассказал собеседник агентства, при любых попытках военнослужащих покинуть позиции командование применяет против них беспилотные летательные аппараты.

«Причём сами пленные говорят, что существует методичка от руководства, где чёрным по белому прописано: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами», — сообщил источник СМИ.

Ранее под Купянском Вооружённые силы Украины жестоко убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Украинские боевики направили беспилотники прямо на беззащитных людей. Первый FPV-дрон ударил по мужчине, который шёл с собакой, второй — по пожилому мужчине. Дедушка успел несколько раз перекреститься перед смертью.