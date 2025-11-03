В спецподразделение «Дозор» украинской погранслужбы начали набирать недоученных офицеров, так как подготовленные военные погибли в «мясных штурмах» на линии фронта. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванные источники в силовых структурах.

Как подчёркивает собеседник агентства, в прошлом это формирование считалось одним из самых профессиональных на Украине.

«Со временем подготовленный костяк подразделения стёрся в «мясных штурмах» и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров», — сказано в заявлении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение суток российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в зоне СВО. Потери киевского режима составили порядка 1 485 военных. Уточняется, что в зоне ответственности группировки «Север» ВС РФ украинская сторона потеряла свыше 240 человек, в зоне «Запад» — более 230. В зонах «Юг» и «Центр» ликвидировано до 200 и более 490 единиц живой силы соответственно. Кроме того, потери в зоне «Восток» составили свыше 255 человек, а в зоне ответственности группировки «Днепр» — более 70 бойцов ВСУ.