Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 05:32

Пушилин: Российские военные проводят зачистку Красноармейска и окружили силы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Российские бойцы ведут зачистку Красноармейска, а украинские подразделения пытаются вырваться из окружения. Об этом в своём видеообращении в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин о зачистке ВС РФ в Красноармейске. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — сказал Пушилин.

Интенсивные бои в Красноармейске продолжаются круглосуточно. Он отметил, что российские подразделения уверенно продвигаются, а противник несёт ощутимые потери. При этом, по его информации, украинское командование не отдаёт приказа о выходе своих сил из города, несмотря на сложившуюся обстановку. Глава ДНР также сообщил о первых случаях сдачи украинских военнослужащих в плен.

Ранее сообщалось, что российские подразделения отразили девять попыток украинских сил прорваться из окружения в районе Красноармейска в ДНР. Атаки предпринимались с северного и северо-западного направлений.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Денис Пушилин
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
