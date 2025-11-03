За сутки ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в зоне специальной военной операции, в результате чего потери противника составили около 1 485 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 485 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В зоне группировки «Север» противник потерял более 240 военнослужащих, в зоне «Запад» — свыше 230. В зонах «Юг» и «Центр» уничтожено до 200 и более 490 солдат соответственно. Кроме того, потери в зоне «Восток» составили более 255 человек, а в зоне ответственности группировки «Днепр» — свыше 70 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что контрнаступательные действия ВСУ на Сумском направлении потерпели неудачу. При попытке прорыва штурмовые отряды 225-го отдельного штурмового полка были практически разгромлены: до 80% личного состава группы выведено из строя, а выжившие отошли на исходные рубежи.