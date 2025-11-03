Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 09:43

За сутки Киев потерял около 1,5 тысячи военных на всех участках СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

За сутки ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в зоне специальной военной операции, в результате чего потери противника составили около 1 485 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 485 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В зоне группировки «Север» противник потерял более 240 военнослужащих, в зоне «Запад» — свыше 230. В зонах «Юг» и «Центр» уничтожено до 200 и более 490 солдат соответственно. Кроме того, потери в зоне «Восток» составили более 255 человек, а в зоне ответственности группировки «Днепр» — свыше 70 военнослужащих.

«Фронт трещит по швам»: На Украине предрекли потерю сразу нескольких городов
«Фронт трещит по швам»: На Украине предрекли потерю сразу нескольких городов

Ранее сообщалось, что контрнаступательные действия ВСУ на Сумском направлении потерпели неудачу. При попытке прорыва штурмовые отряды 225-го отдельного штурмового полка были практически разгромлены: до 80% личного состава группы выведено из строя, а выжившие отошли на исходные рубежи.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar