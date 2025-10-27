Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 05:16

ВСУ потеряли до 80% личного состава при провальном штурме на Сумщине

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Контрнаступательные действия ВСУ на Сумском направлении потерпели неудачу. Об этом сообщает РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Утверждается, что при попытке прорыва штурмовые отряды 225-го отдельного штурмового полка были практически разгромлены: собеседник агентства заявил, что до 80 процентов личного состава штурмовой группы было выведено из строя, а выжившие отошли на исходные рубежи.

ВСУ угрожает крупнейшее поражение со времён осады завода «Азовсталь»
ВСУ угрожает крупнейшее поражение со времён осады завода «Азовсталь»

Между тем Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в Покровске (Красноармейске). Напомним, что до этого президенту России Владимииру Путин доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. военнослужащих ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Он поручил минимизировать потери и обеспечить возможность сдачи в плен, приняв исчерпывающие меры, отметив при этом, что украинским бойцам сложно капитулировать из‑за давления и атак со стороны собственных сослуживцев.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar