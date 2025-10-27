Контрнаступательные действия ВСУ на Сумском направлении потерпели неудачу. Об этом сообщает РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Утверждается, что при попытке прорыва штурмовые отряды 225-го отдельного штурмового полка были практически разгромлены: собеседник агентства заявил, что до 80 процентов личного состава штурмовой группы было выведено из строя, а выжившие отошли на исходные рубежи.