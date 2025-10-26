Российские войска смогли заблокировать примерно 5,5 тысячи украинских солдат на Красноармейском направлении, что сопоставимо с численностью двух полных бригад ВСУ. Это может стать крупнейшим окружением ВСУ со времён осады завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Если данные точны, на горизонте маячит крупнейшее окружение ВСУ со времен «Азовстали», — рассказали в телеграм-канале «Военная хроника».

Ранее Life.ru писал, что украинская армия за сутки потеряла около 1,5 тысячи солдат. Наиболее серьёзные потери зафиксированы в зоне ответственности группировок «Центр» и «Восток», где количество погибших достигло максимальных значений — 505 и 300 человек соответственно.