19 ноября, 00:13

Госдеп США одобрил продажу Украине запчастей для Patriot на 105 млн долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине запчастей и поддержки для системы ПВО Patriot на сумму около 105 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новый пакет помощи включает модернизацию пусковых установок M901 до M903, необходимое оборудование, запчасти и перечень услуг. Речь идёт прежде всего о комплексной подготовке персонала и логистической помощи, которые должны обеспечить полную функциональность систем Patriot на Украине.

При этом в ведомстве уточнили, что сделка носит исключительно оборонительный характер. По оценке американских чиновников, она не изменит военный баланс сил в регионе.

Ранее Life.ru писал о визите Владимира Зеленского в Грецию за новыми ракетами. В Британии рассказали, что глава киевского режима поехал клянчить новые комплексы Patriot после очередной российской атаки, которая исчерпала украинские запасы.

