По мнению военного корреспондента Александра Коца, поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot не окажут существенного влияния на ход боевых действий. Своё мнение он озвучил в Telegram-канале.

Он выразил сомнение в эффективности двух батарей ЗРК Patriot в контексте преобладающего использования дальнобойных беспилотников. По его словам, российские самолёты Су-34 успешно применяют планирующие авиабомбы с дистанций, превышающих радиус действия ракет Patriot. Коц допустил, что Patriot могут создавать определённые проблемы, но отметил, что это лишь усилит стремление к их уничтожению.

«Две батареи Patriot в условиях, когда большинство наших ударов наносится дальнобойными дронами, не сильно-то будут полезны. Самолёты наши сбивать? Су-34 научились бросать «крылатый чугуний» на дистанции, превосходящие дальность ракет Patriot», — написал журналист.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил получение дополнительных систем ПВО Patriot от Германии. Он выразил признательность ФРГ и лично канцлеру Фридриху Мерцу за вклад в усиление украинской противовоздушной обороны. Ранее, 29 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус сообщал о поставке трёх систем Patriot и планах передать ещё две к концу года при содействии Норвегии.