Зеленский объявил о получении от Германии дополнительных систем ПВО Patriot

Владимир Зеленский объявил о получении от Германии дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он выразил благодарность ФРГ и лично канцлеру Фридриху Мерцу за укрепление украинской ПВО.

«Мы усилили компонент Patriot в нашей украинской системе противовоздушной обороны. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг», — написал экс-комик в соцсетях.

Ранее, 29 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус сообщал о поставке трёх систем Patriot и планах передать ещё две к концу года при содействии Норвегии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж в ближайшие дни осуществит поставки Украине дополнительных ракет Aster и истребителей Mirage, а также расширит программы обучения украинских военных. Глава государства отметил, что конкретные параметры помощи будут уточнены совместно с другими участниками коалиции, однако детали дополнительных инициатив пока не раскрываются.