2 ноября, 12:45

Глава МИД Украины захотел остановить Россию при помощи «дальнобойной силы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что наращивание возможностей ВСУ по нанесению ударов вглубь территории России якобы является ключевым фактором для завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По его утверждению, «чем дальше» Украина сможет наносить удары вглубь России, тем быстрее закончится конфликт. По его словам, количество ударов вглубь страны увеличивается с каждой неделей.

Сибига также заявил, что в будущем дальнобойное вооружение Украины станет инструментом сдерживания и гарантией защиты. Он подчеркнул, что Киев располагает необходимыми технологиями, но требует инвестиций, и призвал Запад увеличить свои вложения.

«Это улица с двусторонним движением, ведь те, кто помогают Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем», — сказал Сибига.

А ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли комплексные удары по критической инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса. Поражены также места хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ дальнего радиуса действия.

