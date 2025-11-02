Глава МИД Украины захотел остановить Россию при помощи «дальнобойной силы»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что наращивание возможностей ВСУ по нанесению ударов вглубь территории России якобы является ключевым фактором для завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По его утверждению, «чем дальше» Украина сможет наносить удары вглубь России, тем быстрее закончится конфликт. По его словам, количество ударов вглубь страны увеличивается с каждой неделей.

Сибига также заявил, что в будущем дальнобойное вооружение Украины станет инструментом сдерживания и гарантией защиты. Он подчеркнул, что Киев располагает необходимыми технологиями, но требует инвестиций, и призвал Запад увеличить свои вложения.



«Это улица с двусторонним движением, ведь те, кто помогают Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем», — сказал Сибига.

А ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли комплексные удары по критической инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса. Поражены также места хранения и подготовки ударных беспилотников ВСУ дальнего радиуса действия.