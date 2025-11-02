Модернизированные российские комплексы «Искандер» демонстрируют повышенную способность прорыва современных систем противовоздушной обороны Украины, включая американские Patriot. Такие данные приводит авторитетное американское аналитическое издание The National Interest.

Согласно аналитическому материалу, текущие российские технологические разработки в области ракетного вооружения показывают более впечатляющие результаты, чем предпринимаемые украинской стороной попытки противодействия. В издании уточняется, что применяемые ракеты движутся по квазибаллистической, а не стандартной баллистической траектории. Внезапные манёвры и резкое пикирование на завершающем отрезке полёта позволяют «Искандерам-М» использовать уязвимости в радиолокационном поле батарей Patriot, существенно уменьшая их шансы на успешный перехват цели.

Экс-заместитель руководителя украинского генерального штаба Игорь Романенко ещё в прошлом месяце указывал на резкое снижение результативности систем Patriot до 6%. Основной причиной столь низких показателей он считает непрерывное совершенствование российских ракет. Военный эксперт пояснил, что усовершенствованные боеприпасы сохраняют значительную скорость при подлете к цели и применяют активное маневрирование, что делает их перехват практически невозможным для существующих средств ПВО.

Ранее на Западе заявляли о том, что Россия наращивает мощь ракетных комплексов «Искандер-М» благодаря созданию новых баллистических ракет. Ведется производство семи модификаций ракет с разными боевыми частями. Крупнейший заказ касается версии 9М723-1Ф2, при этом одна из последующих модификаций получила усовершенствованный механизм подрыва для поражения рассредоточенных целей.