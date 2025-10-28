Россия и США
28 октября, 14:36

На Западе заявили о создании в РФ нового типа ракет для комплексов «Искандер-М»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Россия расширяет арсенал своих комплексов «Искандер-М» за счёт разработки новых типов баллистических ракет. Об этом от украинских источников стало известно порталу Military Watch Magazine (MWM).

«В настоящее время для этого комплекса производится не менее семи модификаций ракеты с различными боевыми частями, включая осколочно-фугасную, кассетную и специальные типы, при этом особенно большим заказом пользуется модификация 9М723-1Ф2», — утверждается в публикации.

По данным источника, Минобороны России заключило контракт на закупку более 770 ракет 9М723-1Ф2, каждая из которых обошлась в 192 миллиона рублей (примерно 2,4 миллиона долларов). Издание также указывает, что модификация 9М723-1Ф4 получила усовершенствованный механизм подрыва и осколочного поражения, что увеличивает её результативность при работе по рассредоточенным целям.

Ранее в Соединённых Штатах назвали российскую ракету «Буревестник» «маленьким летающим Чернобылем». По словам американских экспертов, она больше походит на что-то из научной фантастики, но для США это плохое развитие событий.

Мария Любицкая
