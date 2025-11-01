Захарова: Запад боится испытаний нового оружия в РФ после «Буревестника»

Запад успел «оценить» испытания новейшей российской ракеты «Буревестник», поэтому сейчас опасается, что Москва захочет продемонстрировать ещё какое-нибудь вооружение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии международного научно-туристического форума «Открой АТОМ».

«Мы сейчас слышим отзывы [стран Запада о «Буревестнике»]. Они не молчат. У них лёгкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны. Уже успешно завершились испытания этой крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, «Буревестник» продемонстрировал высокие возможности по преодолению систем ПВО и ПРО.