Политолог раскрыл, как «Буревестник» и «Посейдон» заставили Трампа притихнуть

Поведение президента США Дональда Трампа резко изменилось после сообщений об испытаниях российских комплексов «Буревестник» и «Посейдон», обратил внимание политолог Владимир Ружанский. По его словам, демонстрация новых видов вооружений создала для России дополнительный инструмент воздействия на американского лидера.

«Вы заметили, что Трамп как-то сразу притих и перестал кривляться? Задумался. Россия нашла общий язык с Трампом. Во всяком случае, понятный ему язык», — подчеркнул эксперт в интервью «Царьграду».