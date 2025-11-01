Политолог раскрыл, как «Буревестник» и «Посейдон» заставили Трампа притихнуть
Обложка © GigaChat / Life.ru
Поведение президента США Дональда Трампа резко изменилось после сообщений об испытаниях российских комплексов «Буревестник» и «Посейдон», обратил внимание политолог Владимир Ружанский. По его словам, демонстрация новых видов вооружений создала для России дополнительный инструмент воздействия на американского лидера.
«Вы заметили, что Трамп как-то сразу притих и перестал кривляться? Задумался. Россия нашла общий язык с Трампом. Во всяком случае, понятный ему язык», — подчеркнул эксперт в интервью «Царьграду».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, после чего Запад впал в истерику. Life.ru уже узнал, почему у Запада нет ответа на «Посейдон». В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» полноценным оружием «Судного дня».
