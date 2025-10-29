«Всеобщая тревога»: Запад впал в истерику после заявления Путина о «Посейдоне»
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Публичное заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях подводного ядерного аппарата «Посейдон» вызвало панику на Западе. Об этом сообщает британское издание Express.
«Путин рассказал об испытаниях нового и вызывающего всеобщую тревогу российского подводного беспилотника «Посейдон», — говорится в публикации.
В статье подчёркивается, что аппарат способен преодолевать огромные расстояния и успешно нейтрализовывать любые современные системы обороны, разработанные на Западе.
Напомним, ранее Путин объявил о проведении накануне успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он назвал это «огромным успехом». Новинка, по словам главы государства, даже превосходит межконтинентальные «Сарматы».
