«Всеобщая тревога»: Запад впал в истерику после заявления Путина о «Посейдоне»

Публичное заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях подводного ядерного аппарата «Посейдон» вызвало панику на Западе. Об этом сообщает британское издание Express.

«Путин рассказал об испытаниях нового и вызывающего всеобщую тревогу российского подводного беспилотника «Посейдон», — говорится в публикации.

В статье подчёркивается, что аппарат способен преодолевать огромные расстояния и успешно нейтрализовывать любые современные системы обороны, разработанные на Западе.

Напомним, ранее Путин объявил о проведении накануне успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он назвал это «огромным успехом». Новинка, по словам главы государства, даже превосходит межконтинентальные «Сарматы».