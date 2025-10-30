Кремль надеется на правдивый доклад Трампу об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона»

В Кремле выразили надежду, что президенту США Дональду Трампу была корректно донесена информация об испытаниях комплексов «Посейдон» и «Буревестник». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского лидера.

«Мы надеемся, что касается испытаний «Буревестника» и «Посейдона», что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться, как ядерные испытания», — заявил представитель Кремля.