Кремль надеется на правдивый доклад Трампу об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона»
В Кремле выразили надежду, что президенту США Дональду Трампу была корректно донесена информация об испытаниях комплексов «Посейдон» и «Буревестник». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского лидера.
«Мы надеемся, что касается испытаний «Буревестника» и «Посейдона», что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться, как ядерные испытания», — заявил представитель Кремля.
Напомним, что Трамп уже прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что страны «не играют в игры». После этого президент США отдал распоряжение о немедленном возобновлении испытаний ядерного оружия, чтобы соответствовать другим странам, обладающим сопоставимыми программами. Он также выразил обеспокоенность, что Китай может догнать Америку по объёму ядерного арсенала в течение ближайших пяти лет.
