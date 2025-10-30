Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 10:30

Кремль надеется на правдивый доклад Трампу об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В Кремле выразили надежду, что президенту США Дональду Трампу была корректно донесена информация об испытаниях комплексов «Посейдон» и «Буревестник». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского лидера.

«Мы надеемся, что касается испытаний «Буревестника» и «Посейдона», что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться, как ядерные испытания», — заявил представитель Кремля.

В Думе раскрыли Life.ru ахиллесову пяту Пентагона после пиара Трампа на ядерных испытаниях
В Думе раскрыли Life.ru ахиллесову пяту Пентагона после пиара Трампа на ядерных испытаниях

Напомним, что Трамп уже прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что страны «не играют в игры». После этого президент США отдал распоряжение о немедленном возобновлении испытаний ядерного оружия, чтобы соответствовать другим странам, обладающим сопоставимыми программами. Он также выразил обеспокоенность, что Китай может догнать Америку по объёму ядерного арсенала в течение ближайших пяти лет.

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • «Буревестник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar