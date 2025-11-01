Трампа обескуражил сюрприз Путина с испытаниями «Посейдона» и «Буревестника»
Обложка © Х / whitehouse
Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний стало реакцией на технологические достижения России в военной сфере. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с корреспондентом РИА «Новости».
«У меня есть чувство, что это не обернётся катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают. Полагаю, это был политический ход от президента в ответ на технологические успехи России, поставившие его в неловкое положение», — сказал Риттер.
По его оценке, заявления российского руководства о испытаниях комплексов «Посейдон» и «Буревестник» вызвали замешательство у американского лидера, что и спровоцировало ответное заявление о возобновлении ядерных тестов.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил успешное проведение испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, что вызвало активное обсуждение в западных странах. Военный эксперт Владислав Шурыгин охарактеризовал эти испытания как значительное воздействие на стратегические возможности США. Российские стратегические разработки, включая подводный беспилотный комплекс «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник», назвали очень серьёзным видом оружия, которому нет аналогов в мире.
