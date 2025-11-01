Трампа обескуражил сюрприз Путина с испытаниями «Посейдона» и «Буревестника»

Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний стало реакцией на технологические достижения России в военной сфере. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

«У меня есть чувство, что это не обернётся катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают. Полагаю, это был политический ход от президента в ответ на технологические успехи России, поставившие его в неловкое положение», — сказал Риттер.

По его оценке, заявления российского руководства о испытаниях комплексов «Посейдон» и «Буревестник» вызвали замешательство у американского лидера, что и спровоцировало ответное заявление о возобновлении ядерных тестов.