Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 11:02

Трампа обескуражил сюрприз Путина с испытаниями «Посейдона» и «Буревестника»

Обложка © Х / whitehouse

Обложка © Х / whitehouse

Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний стало реакцией на технологические достижения России в военной сфере. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

«У меня есть чувство, что это не обернётся катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают. Полагаю, это был политический ход от президента в ответ на технологические успехи России, поставившие его в неловкое положение», — сказал Риттер.

По его оценке, заявления российского руководства о испытаниях комплексов «Посейдон» и «Буревестник» вызвали замешательство у американского лидера, что и спровоцировало ответное заявление о возобновлении ядерных тестов.

Песков назвал ракету «Буревестник» абсолютным прорывом в сфере обороны
Песков назвал ракету «Буревестник» абсолютным прорывом в сфере обороны

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил успешное проведение испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, что вызвало активное обсуждение в западных странах. Военный эксперт Владислав Шурыгин охарактеризовал эти испытания как значительное воздействие на стратегические возможности США. Российские стратегические разработки, включая подводный беспилотный комплекс «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник», назвали очень серьёзным видом оружия, которому нет аналогов в мире.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • «Буревестник» (ракета)
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar