Песков назвал ракету «Буревестник» абсолютным прорывом в сфере обороны

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, «Буревестник» продемонстрировал высокие возможности по преодолению систем ПВО и ПРО. Он также доложил, что ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не является её пределом. Глава государства добавил, что технологии, использованные в ракете, могут быть применены в народном хозяйстве, для энергообеспечения Арктики и в лунной программе России.