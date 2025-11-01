Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 ноября, 02:34

Песков назвал ракету «Буревестник» абсолютным прорывом в сфере обороны

Обложка © Midjourney / Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны. Ранее Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний этой крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой.

«Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, «Буревестник» продемонстрировал высокие возможности по преодолению систем ПВО и ПРО. Он также доложил, что ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не является её пределом. Глава государства добавил, что технологии, использованные в ракете, могут быть применены в народном хозяйстве, для энергообеспечения Арктики и в лунной программе России.

Ранее Песков заявил, что Путин с высокой долей вероятности наградит создателей ракеты.

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Никита Никонов
