«‎Путин предупреждал в 2018-м»: Шойгу удивил шок Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона»

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что появление у России ракет «Буревестник» и подводных аппаратов «Посейдон» не должно быть сюрпризом для Запада. Он напомнил, что о создании этих систем президент Владимир Путин официально объявил еще в 2018 году.

«Может быть, кто-то тогда не поверил. Но теперь — придётся поверить», — сказал Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале «Народы России и СНГ» в Москве.

По его словам, развитие новых вооружений шло планово, и Россия последовательно довела их до боевой готовности.

Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний этого уникального оружия с ядерной энергетической установкой. По данным Генштаба, последний пуск «Буревестника» состоялся 21 октября. Ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Президент также отмечал, что ядерная силовая установка «Буревестника» сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, но в 1000 раз меньше. Ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд».