Эхо «‎Буревестника»: Пушков объяснил, почему Трамп «‎остывает» к Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал снижение интереса президента США Дональда Трампа к поддержке Украины. По его словам, отказ от поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву — не неожиданный разворот, а продолжение политики, в которой приоритетом остаются интересы Вашингтона.

Пушков отметил, что Трамп не стремится к обострению с Россией, понимает ограниченность санкций и сосредоточен на выстраивании отношений с Китаем. По мнению сенатора, американский лидер ищет способы сократить ущерб для США, не вовлекая страну в прямой военный конфликт. Поставка Tomahawk Киеву стала бы шагом, который «резко повысил бы риск прямого военного конфликта», считает он. После недавних российских испытаний российской ракеты «Буревестник» такие риски, по мнению сенатора, особенно ощутимы.

«Трамп не одержим Украиной. Для него важнее отношения с Китаем и сохранение безопасности США», — подчеркнул Пушков.

Сенатор заключил, что политика Трампа — это не хаотичные развороты, а гибкие манёвры внутри одной стратегии: попытка выйти из украинского кризиса с минимальными затратами для США.

Ранее стало известно, что Трамп вновь резко изменил позицию по Украине, вызвав тем самым тревогу у европейских союзников. Если раньше он заявлял о «строгой поддержке» Киева, то последние действия американского лидера показали заметное смягчение его риторики.