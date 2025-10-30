Россия и США
30 октября, 09:31

В США рассказали о ночном «подарке» Трампа для России

Обложка © kremlin.ru

Возобновление испытаний ядерного оружия США по приказу президента Дональда Трампа может принести выгоду России и Китаю. Об этом Wall Street Journal заявил Гэри Сеймор, бывший главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете нацбезопасности при президенте Билле Клинтоне.

«Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», — считает он.

Сеймор добавил после ночного объявления Трампа, что Штатам не нужно проводить ядерные испытания, чтобы гарантировать надёжность своего ядерного арсенала.

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению
Американский президент после встречи с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что США немедля приступят к проведению новых ядерных испытаний. Он добавил, что его страна с 1992 года не проводила таковых, но отказался как-то комментировать своё решение.

Владимир Озеров
