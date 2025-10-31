Испытания «Посейдона» объявили гвоздём в крышку гроба стратегических сил США
Обложка © Life.ru / ChatGPT
Испытания российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» нанесли сокрушительный удар по стратегическим возможностям Соединённых Штатов. Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По его словам, на сегодняшний день не существует средств, способных поражать цели на той глубине, на которой работает «Посейдон».
«Полноценное испытание «Посейдона» — это, конечно, уже, можно сказать, гвоздь в крышку гроба всей стратегической системы США. А самое главное — гвоздь в крышку ещё даже не построенного «Золотого купола», — заявил Шурыгин.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях «Посейдона» с ядерной энергетической установкой, чем вызвал бурную дискуссию на Западе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал суперторпеду полноценным оружием «Судного дня». Полковник в отставке описал «Посейдон» как полностью автономный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, способный двигаться на глубинах свыше 1000 метров со скоростью до 200 км/ч. Life.ru публиковал материал, объясняющий, почему у Запада нет ответа на «Посейдон».
