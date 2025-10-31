Испытания «Посейдона» объявили гвоздём в крышку гроба стратегических сил США

Испытания российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» нанесли сокрушительный удар по стратегическим возможностям Соединённых Штатов. Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По его словам, на сегодняшний день не существует средств, способных поражать цели на той глубине, на которой работает «Посейдон».

«Полноценное испытание «Посейдона» — это, конечно, уже, можно сказать, гвоздь в крышку гроба всей стратегической системы США. А самое главное — гвоздь в крышку ещё даже не построенного «Золотого купола», — заявил Шурыгин.