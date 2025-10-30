Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 12:45

Военный эксперт раскрыл последствия взрыва российской торпеды «Посейдон»

«Посейдон» представляет собой полностью автономный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, обеспечивающей неограниченную дальность действия. Он способен двигаться на глубинах свыше 1000 метров со скоростью до 200 км/ч, имея при этом внушительные габариты — 20 метров в длину при диаметре 1,8 метра и массе около 100 тонн, рассказал полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, основное предназначение комплекса — поражение стратегически важных военно-морских баз и прибрежной промышленной инфраструктуры. После скрытного приближения к цели аппарат способен длительное время находиться в режиме ожидания с последующим детонированием боевой части мегатонного класса.

Трампа призвали сделать быстрый ход из-за ужаснувшего американцев «Посейдона»
Трампа призвали сделать быстрый ход из-за ужаснувшего американцев «Посейдона»

По оценке военного эксперта, подводный ядерный взрыв может вызвать искусственное цунами с высотой волн до 30 метров, способное распространиться на 50–150 километров вглубь побережья. Дополнительным поражающим фактором станет масштабное радиоактивное заражение территории, делающее местность непригодной для жизнедеятельности на длительный период.

«Простыми словами — один «Посейдон» может наполовину стереть Британию, а в случае использования в Средиземном море погребёт под радиоактивными цунами любую из прибрежных стран Европы», — подчеркнул обозреватель kp.ru.

«Посейдон» против «Буревестника»: Какое «оружие апокалипсиса» мощнее и почему одно из них — «невозвратное»
«Посейдон» против «Буревестника»: Какое «оружие апокалипсиса» мощнее и почему одно из них — «невозвратное»

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, после чего Запад впал в истерику. Life.ru уже узнал, почему у Запада нет ответа на «Посейдон». В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» полноценным оружием «Судного дня».

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Военная техника
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar