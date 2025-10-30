Военный эксперт раскрыл последствия взрыва российской торпеды «Посейдон»
«Посейдон» представляет собой полностью автономный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, обеспечивающей неограниченную дальность действия. Он способен двигаться на глубинах свыше 1000 метров со скоростью до 200 км/ч, имея при этом внушительные габариты — 20 метров в длину при диаметре 1,8 метра и массе около 100 тонн, рассказал полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, основное предназначение комплекса — поражение стратегически важных военно-морских баз и прибрежной промышленной инфраструктуры. После скрытного приближения к цели аппарат способен длительное время находиться в режиме ожидания с последующим детонированием боевой части мегатонного класса.
По оценке военного эксперта, подводный ядерный взрыв может вызвать искусственное цунами с высотой волн до 30 метров, способное распространиться на 50–150 километров вглубь побережья. Дополнительным поражающим фактором станет масштабное радиоактивное заражение территории, делающее местность непригодной для жизнедеятельности на длительный период.
«Простыми словами — один «Посейдон» может наполовину стереть Британию, а в случае использования в Средиземном море погребёт под радиоактивными цунами любую из прибрежных стран Европы», — подчеркнул обозреватель kp.ru.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, после чего Запад впал в истерику. Life.ru уже узнал, почему у Запада нет ответа на «Посейдон». В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» полноценным оружием «Судного дня».
