Трампа призвали сделать быстрый ход из-за ужаснувшего американцев «Посейдона»

Вашингтону следует немедленно начать с Россией переговоры о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в эфире YouTube-канала Дэниэла Дэвиса сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, комментируя устроенные Москвой испытания безэкипажного подводного аппарата с ядерной установкой «Посейдон».

«США должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ», — подчеркнул говорил эксперт.

По его словам, Вашингтону следует в мельчайших деталях проработать вопрос контроля над ядерным оружием, иначе весь мир погибнет в атомном пепле и радиации.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о немедленном начале испытаний ядерного оружия, которые Штаты не проводили с 1992 года. Он отметил, что в мире многие страны проводят таковые, пока Америка молча наблюдает. В Кремле в ответ заявили, что тестовые запуски «Буревестника» и «Посейдона» не являлись ядерными испытаниями.