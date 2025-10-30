Военный эксперт объяснил, почему российский «Посейдон» стал настоящим кошмаром для Запада

Подводный дрон «Посейдон» — это уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире, уверен военный эксперт Борис Джерелиевский. По его словам, аппарат оснащён ядерным реактором, что обеспечивает неограниченную дальность хода, а один такой снаряд способен нанести колоссальный ущерб противнику.

В отличие от баллистических ракет, «Посейдон» способен двигаться на километровых глубинах, оставаясь незамеченным для систем обнаружения. Аналитик отметил, что дрон может замедляться или ложиться на дно для снижения шумности, а на финальном участке — развивать скорость свыше 100 км/ч, что делает его недосягаемым для современных противолодочных систем.

Он также подтвердил, что ядерный взрыв под водой способен вызвать радиоактивное цунами, что делает «Посейдон» идеальным средством для уничтожения военно-морской инфраструктуры морских держав. Что касается базирования, то, по мнению эксперта, логичным местом размещения являются дальневосточные регионы России, ведь глубины Тихого океана обеспечивают свободу манёвра.

«Камчатка, думаю, это будет не единственная база, но она непосредственно открывает для нас всё западное побережье США, где находятся основные их военно-морские базы, в том числе и базы подводных лодок», — подчеркнул собеседник 360.ru.