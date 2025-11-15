Британский военный эксперт Александр Меркурис в ходе своего детального анализа на YouTube-канале высказал предположение об истинных причинах визита экс-комика Владимира Зеленского в Грецию. По его мнению, глава киевского режима отправится туда 16 ноября с одной конкретной целью — заполучить новые зенитные ракетные комплексы Patriot.

«Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшиеся украинские запасы ракет Patriot. <...> Зеленскому нужно больше ракет, <...> и он отправился в Грецию ради них», — заявил аналитик в своём эфире.

Меркурис при этом раскритиковал саму идею дальнейших поставок средств ПВО на Украину, считая их абсолютно бессмысленными. Эксперт наглядно также подчеркнул, что новые системы ПВО не смогут существенно повлиять на ход событий. Он сравнил это с надуванием шара: сколько бы усилий ни прилагалось, без постоянной подачи воздуха он неизбежно сдуется.

Напомним, что в пятницу Министерство обороны России сообщило о нанесении ответного удара, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Как ранее сообщал Life.ru, Владимир Зеленский в это воскресенье отправится с экстренным визитом в Грецию. Основной целью поездки станет обсуждение военной помощи Украине, в частности, передача дополнительных вооружений и боеприпасов. Ключевой встречей в рамках визита станет диалог с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.